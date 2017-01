O familie de moldoveni stabilita in Spania a devenit subiectul unui portal de stiri rus. Baiatul lor ar fi fost batut la scoala de catre o profesoara, care a crezut ca este originar din Rusia - VIDEO

O familie de moldoveni stabilita in Spania a devenit subiect de stire pentru portaul rus Lifenews. Jurnalistii au scris un reportaj despre faptul ca baiatul unor moldoveni, stabiliti in Spania ar fi fost batut la scoala de catre o profesoara, care a crezut ca este originar din Rusia, insa de fapt ei sunt din regiunea transnistreana. Nu am reusit sa gasim informatii despre acest caz in presa spaniola si nici in cea rusa.