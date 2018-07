O familie din Romania a ajuns la spital dupa ce tavanul din mall-ul in care cei trei luau masa, s-a prabusit peste ei. Pompierii au evacuat alte 150 de persoane - VIDEO

Incidentul s-a petrecut aseara intr-un centru comercial din orasul Vaslui, cand in restaurantul situat la intrare in mall se aflau doar trei persoane care luau masa - un barbat, o femeie si fetita lor de un an. Tavanul din rigips s-a desprins in totalitate - pe o suprafata de doua sute de metri patrati - iar placile i-au lovit doar pe parinti, pentru ca tatal a protejat-o pe copila cu bratele.

La centrul comercial au ajuns mai multe echipaje de pompieri, dar si medici. In scurt timp, aproximativ 150 de persoane au fost evacuate.

George ONOFREIASA, ISU VASLUI: “Ne-am deplasat cu 3 autospeciale, 3 ambulante si 3 ambulante de la SAJ Vaslui. 3 persoane au fost transportate la spital cu rani usoare, un copil de 1 an, o femeie si un barbat.”

Dan UNGUREANU, SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA VASLUI: “O singura victima a suferit o rana la cap si a fost transportata la spital si mai e o fetita, fetita persoanei accidentate, care e ok, dar e speriata.”

Pe de alta parte, cinci persoane au suferit atacuri de panica si au primit ingrijiri medicale la fata locului. Cazul este investigat acum de politisti si de inspectorii de munca. Tavanul fals a cazut pe o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati.