O familie, distrusa intr-un accident cumplit in SUA. Un camion care a intrat pe contrasens a lovit masina in care se aflau patru copii si tatal lor. Toti s-au stins pe loc, doar mama a ramas in viata - VIDEO

Sambata seara, sotii si cei patru copii ai lor mergeu spre casa, in New Jersey. Erau toti intr-un minivan si se deplasau regulamentar, cand un camion le-a iesit in fata ca din senin. Soferul in varsta de 61 de ani si toate cele patru fiice ale sale – de 20, 17 si gemenele de 14 ani, au murit.

In viata a ramas doar mama de 53 de ani, care s-a ales cu fracturi multiple si a fost trasportata la spital. Aceasta a aflat deja despre decesul familiei sale.

Danny TRINIDAD, FRATELE SOFERULUI DECEDAT: “Fratele meu era un familist si iubea distractiile. Isi iubea familia si de aceea calatoreau vara, in timpul liber, impreuna cu copiii.”

Zeci de salvatori au intervenit la fata locului, iar soseaua a fost inchisa pentru cateva ore. Soferul camionului in varsta de 44 de ani a ramas in viata si a fost deja externat din spital, urmand sa ajunga in fata judecatorilor.