O fata de 13 ani din New York si-a pierdut viata la metrou. Cum s-a intamplat tragedia

Acest lucru i-a adus sfarsitul, deoarece chiar atunci a fost lovita de un tren. Martorii spun ca mecanicul a incercat sa incetineasca, insa nu a putut opri la timp.

Sad women killed at 63rd Regó Park station just now. @ABC7NY #queens pic.twitter.com/zsCKwDKa7b

"Multi oameni plangeau in statie, cred ca doi dintre ei au si vomitat", a spus un martor.