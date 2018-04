O fata de 15 ani a ramas aproape oarba, din cauza medicamentelor pentru acnee

Emma O’Mahoney, dintr-un orăşel din statul Indiana, s-a luptat cu acneea toată viaţa. Astfel, ea a mers la medic, care i-a prescris un medicament pe bază de doxiciclină, astfel încât fata să scape de această problemă, scrie Independent.

Potrivit Ministerului Sănătăţii din Marea Britanie, doxiciclina este folosită pentru tratarea infecţiilor pielii, cât şi bolilor cu transmitere sexuală, dar şi în cazul malariei sau acneei. Cei care îl iau pot manifesta efecte adverse precum dureri de cap, stări de greaţă, ameţeală şi sensibilitate la soare. Cu toate acestea, după ce adolescenta a luat medicamentul timp de doi ani, a început să constate că are dureri de spate.

„Aveam dureri atât de puternice încât nu puteam face nimic la cursurile de dans. Am mers la un terapeut, dar nimic nu părea să funcţioneze”, a declarat Emma O’Mahoney pentru Allure.

După aceea, a început să vadă tot mai neclar, ceea ce i-a stârnit îngrijorarea. După mai multe vizite la medici, a fost diagnosticată cu hipertensiune intercraniană, din cauza căreia vederea a început să îi fie tot mai slabă. Într-un an, fata a trecut prin numeroase operaţii, rămânând fără vedere periferică, cât şi cu dificultatea de a distinge obiectele pe timp de noapte.

Ea a vorbit despre dificultăţile prin care trece pe contul său de Instagram.

„Pentru cei care nu ştiu povestea mea, v-o spun acum. Anul trecut pe vremea asta mi-am pierdut o bună parte a vederii. Am decis să îmi spun povestea pe reţelele de socializare pentru că ştiu că sunt multe întrebări fără răspuns pentru cei care mă văd deplasându-mă cu un baston în mână. Pe scurt, medicamentele pe care le luam anul trecut mi-au afectat nervul optic, astfel că mi-au afectat vederea. Când am ajuns la spital, mi-au spus că aş putea rămână oarbă. Datorită oftalmologului şi echipei neurologice, am reuşit să îmi recapăt destul de mult vederea în ultimul an”, a scris ea pe Instagram.