O femeie a detonat centura exploziva pe care o purta, intr-o piata din Irak. Cel putin 30 de morti, iar alti 30 sunt raniti

Conform Reuters, atentatul terorist care a avut loc in orasul Musayab, la sud de Bagdad, a fost revendicat de Statul Islamic, intr-un anunt prin intermediul propriei agentii de stiri, Amaq.

Un ofiter al fortelor irakiene de securitate a declarat ca persoana sinucigasa a fost o femeie, care avea bomba ascunsa sub valul are ii acoperea complet chipul.

Atacul vine in conditiile in care Statul Islamic este pe cale sa piarda Mosul, capitala de facto a sunnitilor din Irak, in fata unor forte armate sprijinite de Statele Unite, care au pornit aceasta ofensiva inca din octombrie.

Reuters mai noteaza faptul ca jihadistii sunt pe fuga si in Siria, de unde se retrag din cauza coalitiei kurdo-americane, care ataca in continuu capitala Raqqa.

De asemenea, forte paramilitare iraniene iau parte la campania militara impotriva statului Islamic din Irak, atacand acest grup extremist la granita cu Siria.