O femeie a dezvaluit ce a patit sotul sau dupa ce a consumat bauturi energizante in timp ce ea era insarcinata

Din ce in ce mai multe decese sunt inregistrate in urma consumului excesiv de energizante. Austin, un tanar tatic, a fost noroc sa scape cu viata dupa ce, timp de mai multe luni, a consumat cu regularitate acest tip de produse.

Povestea lui Austin a fost facut publica chiar de catre sotia sa/ Curajoasa, femeia a decis sa povesteasca cu a fost pe punctul de a isi pierde sotul, noteaza protv.ro.

"Se presupune ca perioada sarcinii este o calatorie minunata. Urmeaza sa aduci pe lume o noua viata. Nutresti sentimente de iubire pentru cineva pe care nu il cunosti inca", povesteste Brianna, sotia lui Austin.

Din nefericire, tanara mamica a trecut prin momente grele in timpul sarcinii.





Din cauza programului solicitant de la locul de munca, Austin a inceput sa consume cantitati mari de bauturi energizante. Femeia spune ca nu s-a asteptat ca viata ei sa se schimbe intr-o fractiune de secunda.

"Imi amintesc ziua in care soacra mea m-a anuntat ca Austin a avut un accident. Dupa doua ore de condus, am ajuns la spital si am aflat ca sotul meu a suferit o hemoragie cerebrala", a mai adaugat Brianna.

Dupa numeroase teste, doctorii au ajuns la concluzia ca teribilul accident a fost cauzat de consumul excesiv de produse energizante.

Dupa mai multe interventii chirurgicale extrem de dificile, Austin si-a pierdut definitiv partea din fata a scalpului. Drama a continuat pentru aceasta familie: in timp ce Brianna isi ajuta sotul sa se recupereze, femeia se pregatea si sa aduca pe lume un bebelus.

Austin si-a revenit miraculos dupa operatii, la doua luni dupa nasterea baietelului lor.

Femeia nu isi creste doar baietelul, ci ii este alaturi sotului sau in permanenta. Fiecare zi este o lupta, insa Brianna nu se plange si spune ca asa arata dragostea adevarata si neconditionata.



Sursa FOTO: Endres Photography