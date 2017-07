O femeie a fost decapitata dupa ce s-a aruncat in fata unui autobuz, in New York. Ce a povestit un martor - FOTO

Martorii si oficialii companiei de transport in comun spun ca femeia s-a strecurat printre masini si s-a aruncat sub roata din dreapta a autobuzului atunci cand semaforul s-a facut verde, relateaza NY Daily News.

Furis Al-Saleh, de 20 de ani, care lucreaza la un magazin din apropiere, a spus ca impactul a decapitat-o pe femeie.

"A tremurat timp de 20-30 de secunde si apoi s-a oprit. Mi s-a rupt inima", a spus tanarul.

Moartea femeii este investigata drept o sinucidere, a transmis politia. Soferul autobuzului nu este cercetat.

Woman decapitated after throwing herself under MTA bus in Brooklyn - New York Daily News https://t.co/y28p8LA14f #MTA #NYC

— MyTransit (@MyTransitApp) July 9, 2017