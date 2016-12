O femeie a fost decapitata in Afganistan dupa ce a iesit in oras fara sotul ei. Cine ar fi savarsit crima

Femeia de 30 de ani a fost decapitata si injughiata luni seara, in orasul Lati, o provincie din nordul Afganistanului, ocupata de talibani, relateaza The Independent. Un purtator de cuvant al Guvernului a afirmat ca talibanii au ucis-o pentru ca a mers la cumparaturi fara sa fie insotita de un barbat. Acestia impun reguli discriminatorii femeilor, care nu au voie sa vorbeasca tare in public sau sa apara in media. Pedepsele prevazute sunt biciuirea sau executiile.

Guvernatorul regiunii, Zabiullah Amani, a afirmat ca sotul femeii se afla in Iran si ca cei doi nu au copii. Nimeni nu a fost arestat in acest caz, iar talibanii ar fi respins orice implicare.