O femeie a fost salvata de sub daramaturi la 3 zile dupa cutremurul din Indonezia - VIDEO

Momentul a fost filmat de salvatori, iar în imagini femeia apare extrem de slăbită, în timp ce este aşezată pe targă.

Numeroase persoane au rămas prinse sub dărâmături după ce mai multe clădiri s-au prăbuşit în urma cutremurului de vineri, care a declanşat valuri tsunami de până la şase metri.

A woman has been pulled out alive from rubble in Palu after a 7.2 magnitude earthquake struck the Indonesian island of Sulawesi.



More than 832 people have died with many more still missing, read about the rescue operation here: https://t.co/G4Ebkov9OD pic.twitter.com/m9diOhYhSX