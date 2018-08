O femeie a inghitit o albina, care apoi a intepat-o. ”Dumnezeu nu m-a lasat sa mor”

Imediat, victima a început să se simtă foarte rău şi să nu mai poată respira. Rudele speriate au sunat la 112 şi la faţa locului au venit de urgenţă medicii cu un elicopter SMURD. În cele din urmă, doctorii au reuşit să o stabilizeze pe femeie.

Femeia povesteşte că era acasă şi a deschis o cutie de suc şi neatentă a băut din ea, fără să observe că între timp înăuntru intrase o albină.

La a doua înghiţitură, femeia a simţit o înţepătură în gât, iar după aceea a scuipat albina. Femeia este alergică la veninul acestor insecte, astfel că a intrat în panică.

În câteva secunde, a început să simtă că nu mai are aer şi nu mai poate să vorbească. Disperat, soţul femeii a sunat la 112 şi a cerut ajutor.

La faţa locului a venit de urgenţă un echipaj SMURD cu un elicopter, care a dus-o la spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi. Medicii i-au administrat rapid perfuzii şi medicamente, iar datorită intervenţiei rapide femeia a scăpat cu viaţa.

Cei doi soţi stau la 40 de kilometri de Iaşi, în comuna Mironeasa, într-o regiune izolată, şi au 7 copii. Imediat ce femeia a fost muşcată de o albină, rudele au sunat la ambulanţă, însă echipajul nu putea ajunge repede în zona respectivă, aşa că a fost trimis un elicopter SMURD.

Femeie: “Am băut din suc, am pus pe masă şi a doua oară am înghiţit albina. Am dat-o jos din gură şi dintr-o dată mi-a luat aerul, nu mai aveam voce, nu puteam să vorbesc. Am sunat la salvare. A venit elicopterul. În elicopter mi-a pus perfuzie şi mi-am revenit. M-am speriat, am intrat în panică, sunt alergică. A fost un noroc de la Dumnezeu că nu m-a lăsat să mor.”

Norocel Ursu, soţul femeii: ”Băuse fetiţa şi când a băut soţia, deodată, ”m-a înţepat albina”. Am zis să sunăm la salvare că este alergică. Deodată i-a luat graiul şi nu mai putea să vorbească. A apărut elicopterul. Ne-am speriat foarte tare.”

Anca Hăisan. UPU Sf. Spiridon: ”Putea să declanşeze şoc anafilactic. S-a intervenit însă rapid. A fost doar un edem al părţilor moi, care desigur pot pune viaţa în pericol prin obstrucţie de căi aeriene.”

Medicii spun că în special în această perioadă caldă, când albinele sunt mai agitate, s-au confruntat cu astfel de cazuri.