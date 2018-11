O femeie a lesinat la un discurs al lui Trump, publicul a cantat o melodie religioasa - VIDEO

După ce femeia s-a prăbuşit, Trump a cerut un doctor pentru ea, şi în timp ce victima era scoasă pe targă, susţinătorii lui Trump au început să cânte în cor o melodie religioasă, ”Amazing Grace”. ”A fost frumos! Să sperăm că ea va fi ok” a reacţionat Trump la final.

Missouri crowd breaks into "Amazing Grace" as Trump campaign rally attendee is removed on a stretcher after being given medical attention. https://t.co/1cmKpkIa4H pic.twitter.com/9YHFSzQhGS