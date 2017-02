O femeie a murit dupa ce a cazut in gol de la 9 metri intr-o cladire din Manhattan. Ce incerca sa faca in acele clipe

Conform Reuters, femeia in varsta de 29 de ani a murit duminica, dupa ce a cazut de la o inaltime de 9 metri, de pe scarile rulante, din interiorul cladirii World Trade Oculus, in New York. Martorii au povestit ca femeia a murit in momentul in care a incercat sa ridice palaria surorii ei, insa a facut o miscare brusca si a cazut de pe scarile rulante.

Decesul a fost pronuntat la spital. Cladirea si cele din zona sunt detinute de Autoritatea Navala din New York si New Jersey.

Oculus, care atrage privirile prin forma sa inedita, face parte dintr-un proiect de reconstructia a nodului de transport distrus dupa caderea Turnurilor Gemene din 2001.

Pe pagina de Facebook a tinerei apropiatii au lasat zeci de mesaje, fiind socati de moartea tinerei.