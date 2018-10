O femeie arestata de politistii din Oklahoma a castigat o ora de libertate, dupa ce a reusit sa fure masina de politie - VIDEO

„- Ce face ea?

- Incearca sa-ti fure masina.”

Desi avea catuse la maini, femeia a reusit sa se strecoare pe bancheta soferului. A pornit automobilul cu cheile care erau lasate in contact si si-a vazut de drum. Politistul care o avea in grija se afla in apropiere si a privit neputincios cum se indeparteaza.

Unul dintre colegii sai a pornit din urma fugarei si dupa o cursa pe strazile orasului, a reusit sa o prinda si sa o duca la sectie.