O femeie cu o alcoolemie de 1,66 la mie s-a rasturnat cu ATV-ul. Unde a ajuns victima dupa accident

Potrivit Politiei Judetene Bacau, accidentul s-a petrecut pe o strada din localitatea Nicolae Balcescu din cauza vitezei cu care femeia circula cu ATV-ul, precum si a influentei alcoolului asupra capacitatii sale de a conduce.

Femeia s-a rasturnat cu vehiculul pe carosabil, suferind mai multe leziuni si afost transporata cu ambulanta la spital, unde a ramas internata pentru acordarea de ingrijiri medicale.

”Conducatorea ATV a fost testata cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,66 mg/litru alcool pur in aerul expirat astfel incat i-au fost prelevate probe bilogice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, in urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca femeia nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bacau, Catalina Cretu.

Politistii bacauani au intocmit dosar penal pe numele femeii pentru trei infractiuni, respectiv vatamare corporala din culpa si conducere fara permis si sub influenta alcoolului.