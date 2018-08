O femeie de 89 de ani dintr-un orasel din Italia s-a trezit cu emirul din Qatar la usa. Ce s-a intamplat

Hamad bin Khalifa Al Thani este emirul din Qatar si are o avere de peste 2,5 miliarde de dolari. Acesta a tinut prima pagina in presa din Italia, dupa ce a vizitat o femeie de 89 de ani, dintr-un orasel din sudul Italiei.

Emirul a fost acasa la Teresa Borsetti, o femeie in varsta de 89 de ani, ce duce un trai modest in Brindisi, un orasel port din sudul Italiei. Aceasta are o poveste speciala cu bin Khalifa, care dateaza de acum 21 de ani.

Fostul conducator al Qatarului a fost nevoit sa ancoreze de urgenta in Brindisi, in 1997, dupa ce yachtul sau a suferit o defectiune in timpul noptii. Emirul a avut atunci o problema mult mai mare, avand nevoie de urgenta la toaleta, si a luat-o la pas pe strazi incercand sa gaseasca o toaleta.

Ghinion pentru acesta, deoarece toate barurile si restaurantele erau inchise, insa barbatul a fost zarit de Teresa, care l-a intrebat daca are nevoie de ceva, lasandu-l in cele din urma sa mearga la toaleta de la ea din casa.

Povestea este una bizara, insa adevarata, emirul vizitand-o recent, dupa 21 de ani, in timpul unei vizite de afaceri in Italia.

Sursa: Corriere della Sera