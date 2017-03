O femeie din Marea Britanie s-a sinucis dupa ce a aflat ca e gravida pentru a opta oara. Care au fost ultimele ei cuvinte

Carla Murtagh, o britanica in varsta de 37 de ani avea 7 copii cand a aflat ca este, din nou, insarcinata. Vestea, care ar fi trebuit sa ii aduca fericire a surprins-o in mod neplacut, de aceea a ales sa faca o intrerupere de sarcina. Cu toate acestea, femeia s-a razgandit in ultimul moment, hotarand sa pastreze sarcina.

Totul s-a transformat insa intr-un cosmar 9 zile mai tarziu. In timp ce copiii si sotul femeii erau la parterul locuintei, ea a mers in podul casei, dupa ce a spus ca vrea sa fie lasata singura un pic. Dupa mai mult timp, sotul ei, Matthew, a venit sa-i spuna ca masae gata si a gasit-o spanzurata.

Barbatul a alertat imediat autoritatile, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru Carla. Ei au incercat sa salveze fatul de 25 de saptamani printr-o operatie de cezariana, fara succes, insa. Sapte copii cu varste intre 14 luni si 15 ani au ramas orfani. Carla Murtagh avea antecedente in ceea ce priveste depresia, potrivit Daily Mail.