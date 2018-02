O femeie din Romania si-a declarat sotul mort, pentru a se putea recasatori: ”Din 2003 sunt declarat decedat”

Omul a lucrat ilegal în Turcia aproape două decenii, iar acum, ajuns în România, după ce a fost expulzat, i s-a spus pe aeroport că, în acte, apare ca fiind decedat. “Vinovată” de toate acestea ar fi chiar soţia lui.

Povestea acestui bărbat, în vârstă de 63 de, ani din Bârlad pare desprinsă din scenariul unui film.

În 1989 a decis să rămână definitiv în Turcia, unde muncise legal până atunci. Dar, din cauza neînţelegerilor cu soţia, a luat hotărârea de a nu se mai întoarce în România. Între timp, în ţară, femeia l-a declarat decedat şi s-a recăsătorit. Iar rudele omului, care trăia, nu l-au mai căutat.

“Am lucrat 19 ani fără viză. Nu am avut viză”, spune bărbatul.

În această perioadă a fost bucătar în diverse restaurante de lux. A învăţat să jongleze cu legea, dar, pe fondul crizei din Turcia, controalele s-au înăsprit, aşa că autorităţile l-au trimis în România.

“Am fost ridiciat din pat şi dus la arestul poliţiei, am ajuns la Otopeni cu biletul de la ei. Mi-au luat actele şi mi-au spus că fac o glumă. Că sunt decedat. Nu îmi puteam reveni. În 2016 s-a eliberat cerfificatul de deces. Dar din 2003 sunt declarat decedat”, povesteşte bărbatul.

Ajuns în Bârlad, mama lui, în vârstă de 84 de ani, dar şi vecinii, au încremenit de uimire. Fără bani şi cu probleme de sănătate, omul încearcă acum să îşi recapete identitatea.

“Nu am bani de pâine, dar de avocat. Am depus un apel împotriva hotărârii judecătoreşti prin care am fost declarat decedat la cererea soţiei”, susţine acesta.

Bărbatul, care trăieşte din mila unei vecine, vrea să se întoarcă în Turcia după ce îşi va rezolva problemele.