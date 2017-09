O femeie din SUA, suspectata ca a furat produse dintr-un magazin, i-a tras pe sfoara pe cativa politisti. Aflata in masina agentilor, si-a scos catusele, a urcat la volan si a fugit. Cum s-a terminat totul - VIDEO

Aceasta femeie de 33 de ani, retinuta de politie pentru furt, se pare ca a avut un plan bine pus la punct pentru evadare. In timp ce agentii se afla afara si ii verifica geanta, ea trece la treaba. Reuseste, in primul rand, sa-si scoata centura de siguranta, apoi isi elibereaza mainile si in cateva miscari ajunge pe scaunul din fata. Fara a sta pe ganduri, apasa pedala de acceleratie.

Ce a urmat pare a fi o scena din filmele de actiune. Cand isi dau seama ce se intampla, agentii urca in masini in incercarea de a opri suspecta, care conducea haotic. 20 de minute a durat operatiunea. In cele din urma, femeia a pierdut controlul volanului si a fost arestata. Femeia insa a refuzat sa deschida usa, asa ca oamenii legii au spart geamul de pe partea soferului.

Aventura i-a marit lista de acuzatii, printre care furt, evadare din arest si folosirea neautorizata a unui autovehicul.