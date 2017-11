Sansa i-a suras victimei cand individul a oprit la o benzinarie si a intrat in magazin ca sa cumpere ceva. Femeia a asteptat cateva momente, ca barbatul sa plece cat mai departe de automobil, apoi a deschis portbagajul.

Camerele de supraveghere au surprins momentul in care femeia iese si fuge dupa ajutor. Politia a reusit sa-l retina pe suspectul in varsta de 36 de ani, care are antecedente penale.