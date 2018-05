O femeie in varsta de 90 de ani a intrat cu masina intr-un grup de pietoni pe o strada din Japonia. A lovit patru persoane, iar una dintre ele a murit la spital din cauza ranilor - VIDEO

Accidentul s-a produs pe o strada aglomerata. Batrana a pierdut controlul asupra volanului si a intrat pe un trotuar plin de pietoni.

Patru oameni au fost raniti, iar unul dintre ei a ajuns in stare grava la spital. In scurt timp medicii au anuntat ca victima a murit. A suferit traumatisme usoare si conducatoarea in varsta de 90 de ani.

Autoritatile au anuntat ca in ultima perioada cele mai multe accidente soldate cu morti au fost provocate de catre persoane in varsta, care au confundat pedala de frana si acceleratie sau au pierdut controlul volanului. Politistii se gandesc sa ia masuri pentru a reduce aceste cazuri.