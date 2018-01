O femeie, ingropata in apropierea casei de concubinul care ar fi ucis-o. Si-a obigat fiul minor sa-si ingroape propria mama. Totul s-a intamplat intr-o localitate din judetul Iasi

Caz infiorator intr-o localitate din judetul Iasi. Cadavrul unei femei in varsta de 35 de ani a fost descoperit intr-o groapa. Aceasta a fost bagata acolo de catre concubinul ei cu care traia de aproape 17 ani. Cei doi aveau impreuna mai multi copii minori, iar unul dintre acestia chiar ar fi fost obligat de catre tatal lui sa sape groapa respectiva.

Cadavrul a fost descoperit chiar in prima zi din anul 2018. Concubinul femeii decedate, este principalul suspect din acest caz. In a doua zi de Craciun, pe data de 26 decembrie, acesta s-ar fi certat cu concubina sa pe fondul consumului exagerat de alcool, iar in timpul altercatiei cei doi s-ar fi imbrancit si femeia s-a lovit.

Vazand ca aceasta nu mai misca, concubinul s-a panicat si a sapat o groapa la o distanta de aproape 50 metri de casa in care acestia locuiau. Vazand ca nu poate duce femeia in groapa, el si-a chemat fiul si l-a obligat sa il ajute sa o duca in groapa. Cei doi au sapat groapa adanca de un metru si au bagat-o acolo pe mama copilului, apoi au acoperit-o cu pamant.

Au mai trecut cateva zile, iar in noaptea dintre ani, minorul i-a povestit unui prieten din localitate cum tatal sau l-a obligat s-a o ingroape acolo pe mama sa. Acesta a povestit ca a fost amenintat de tatal sau sa nu spuna nimanui cele intamplate, insa prietenul sau i-a povestit asta tatalui sau, un alt vecin al familiei, iar acesta a mers direct la sectia de politie din localitate si a povestit totul politistilor.



Copiii erau batuti si fugariti de acasa





In data de 1 ianuarie, pe la orele amiezii, mai multe echipaje de politie s-au prezentat la fata locului si au gasit cadavrul femeii ingropat la locul respesctiv. Acolo au venit si criminalistii, care au inceput imediat ancheta. Manole Ion a fost retinut, iar impreuna cu fiul sau cel mare au fost dusi la audieri. Baiatul se afla sub protectie in momentul de fata.

Cei doi traiau in concubinaj de 17 ani si aveau impreuna patru copii, un baiat si trei fete, insa una dintre copile a murit in urma cu cativa ani. Baiatul, in varsta de 15 ani, era deseori batut cu brutalitate de tatal sau cu diferite obiecte din casa. Femeia era vazuta de vecini ca fiind o hoata, intrucat fura lucruri marunte de prin gospodariile oamenilor, iar de multe ori copiii erau fugariti si trimisi sa doarma prin pod sau in sura.

"Este groznic ce s-a intamplat. Ei se certau mereu, dar nu ne asteptam sa se intample chiar asa o nenorocire. Ei beiau foarte mult alcool. Baiatul era batut cu cablul de cauciuc de la tractor de catre tatal lui, era violent tare. Copiii erau fugariti de acasa, de multe ori dormeau prin pod sau pe unde apucau ca sa scape de bataie", au povestit localnicii din Scobinti.

Vecinii mai spuneau ca femeia avea obiceiul sa plece de acasa, iar cand concubinul a intrebat unde se afla, acesta a spus ca a plecat de acasa si nu crede ca o sa se mai intoarca de data aceasta.

Cei trei minori au fost preluati de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Femeia a fost ingropata de vie?

Potrivit primelor cercetari, victima a fost gasita cu urme de violenta, insa nu se stie daca acestea i-au provocat moartea. Cel mai probabil, cei doi concubini s-ar fi imbrancit, pe fondul consumului de alcool exagerat, victima a cazut si a intrat in coma alcoolica. Barbatul, crezand ca a omorat-o, s-a panicat si a ingropat-o de vie.

Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a deschis in acest caz un dosar pentru omor in rem. In primul rand, anchetatorii vor sa vada daca a fost vorba despre moarte naturala sau omor. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.

