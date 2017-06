O femeie insarcinata a lovit cu masina un barbat care ii furase portofelul. Acum este pusa sub acuzare

Numai ca suspectul fugea pe propriile picioare. L-a ajuns imediat si l-a lovit cu SUV-ul, asa ca sa-i fie invatatura de minte. Barbatul nu a fost grav ranit, dar, atat el, cat si soferita justitiara, vor da socoteala in fata instantei.

Totul s-a petrecut in parcarea unui hipermarket din Asheville, Carolina de Nord. Un barbat la bustul gol, care fugea, a fost lovit de un SUV la volanul caruia se afla o femeie.

Cu putin timp inainte, unii martori l-au vazut pe acelasi individ scotocind printre obiectele personale pe care femeia le avea in masina. Femeia de 26 de ani spune ca a vrut, intai, sa fuga dupa hot, dar si-a dat seama ca are mai multe sanse sa-l prinda daca il urmareste cu SUV-ul.

"Avea portofelul meu, voia sa-l fure, asa ca m-am dus dupa el. Sunt gravida in cinci luni. Am fugit pe jos, cativa pasi, dar m-am intors la masina, am bagat in viteza si am pornit dupa el. Nu puteam sa-l lase sa scape. Nu e corect... Nu e cinstit."

Soferita justitiara sustine ca n-a vrut sa-l loveasca. Dar va da socoteala, in fata instantei, dupa ce a fost pusa sub acuzare pentru "tentativa de comitere a unui delict folosind masina ca potentiala arma".

Barbatul "vanat" a fost transportat la spital, dar nu a fost ranit grav. Si el va fi judecat pentru tentativa de furt si violarea unei proprietati.