O fetita de 11 ani din Chisinau este data disparuta in valurile marii la Eforie Nord: a intrat in apa cu mama si sora ei, insa nu a mai iesit la mal. Salvatorii, in alerta

Potrivit presei romana, ieri, fetita a intrat in apa impreuna cu mama si sora ei de 13 ani. Cele doua au fost scoate la timp din apa, insa fetita de 11 este data disparuta.

Scafandrierii ISU Dobrogea au fost chemati in ajutor dupa ce au fost efectuate cautari pe mare in zona in care a fost vazuta ultima data fetita inainte sa dispara in valuri. Apelul la 112 a fost facut ieri, in jurul orei 12:00.

Moldoveanca, alaturi de cele doua fete ale sale se aflau la Eforie Nord in vacanta.