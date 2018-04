O fetita de 12 ani din Rusia a scapat cu viata ca prin minune dupa ce a nimerit sub rotile unei autospeciale de la autosalubrizare - VIDEO

Totul s-a intamplat acum 2 zile in orasul Ghelendjik. Din imagini se vede cum fetita intentioneaza sa traverseze strada la terecrea de pietoni, exact in momentul in care autospeciala vireaza in intersectie. Copilul nimereste chiar sub roata vehiculului imens.

Surprinzator, insa fetita se ridica in picioare si schippatand fuge repede de la fata loclului. Soferul autospecialei si-a vazut de drum de parca nimic nu s-ar fi intamplat. Presa rusa scrie ca soferul urmeaza sa fie identificat si tras la raspundere.