O fetita de 3 ani din Rusia s-a stins, dupa ce educatoarele au uitat-o afara si a inghetat: ar fi stat in frig aproape doua ore - VIDEO

O fetita de trei ani a murit la o gradinita in Rusia, dupa ce educatoarea ar fi uitat-o afara. Presa rusa scrie ca micuta ar fi stat in frig aproape doua ore. Educatoarea neaga si sustine ca imediat ce a intrat in gradinita si a observat ca fetita lipseste, a plecat sa o caute afara. A gasit-o moarta in spatele unei gramezi de zapada.