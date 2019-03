O fetita de cinci ani a fost gasita intr-o mizerie greu de imaginat intr-un apartament din Moscova. Copila, care suferea de anorexie a trait timp de cinci ani complet izolata de lume si printre mormane de gunoaie - VIDEO

Politistii au fost alertati de un vecin, care a auzit copilul plangand cu disperare. Locuinta era atat de murdara incat pentru a intra in interior, oamenii legii au fost nevoiti sa poarte costume de protectie.

Iuli IVANOVA, OFITER DE PRESA AL SERVICIULUI RUS DE INVESTIGATII: „Potrivit investigatiei, in apartamentul casei situate pe soseaua Leningrad din orasul Moscova a fost gasita o fetita de cinci ani cu semne de anorexie.”

Copila statea ingropata in mormane de gunoi, iar gandacii misunau prin toate colturile. Fara abilitati sociale, deshidratata si murdara, fata nu putea vorbi, scotea doar sunete, si nu stia sa socializeze sau cum sa reactioneze la alti oameni. Pe gat purta un colier, care ajunsese sa-i intre in piele, si sa-i provoace o infectie ingrozitoare. Fetita de cinci ani a fost lasata singura de mama ei in apartamentul in care locuiau cele doua.

Iuli IVANOVA, OFITER DE PRESA AL SERVICIULUI RUS DE INVESTIGATI: „Potrivit martorilor, mama copilului a lipsit de acasa timp de cateva zile. Copilul a fost transportat la reanimarea unui spital din oras.”

Vecinii au povestit ca in urma cu cinci ani femeia a adus acasa un bebelus, dupa care le-ar fi spus ca a dus copilul la bunici. Sotul femeii a fost deportat in Ucraina. Dupa ce au aflat ca micuta locuieste cu mama sa, vecinii ar fi alertat de mai multe ori politia, insa fara niciun rezultat. Autoritatile au retinut-o femeia in varsta de 47 de ani ea fiind invinuita de tentativa de omor.