O fetita de doi ani din China are un noroc incredibil. A scapat cu viata dupa ce a ajuns in mijlocul unei sosele si doua masini au trecut peste ea - VIDEO

Fetita a fost filmata in timp ce astepta in dreptul unei treceri de pietoni, fara a fi supravegheata de vreun matur. Vede probabil ca autoturismele opresc si fuge brusc. Traverseaza prima banda fara sa pateasca nimic, dar, cand ajunge pe cea de-a doua, nimereste sub rotile unei masini, urmata inca de una.

Niciunul dintre soferi nu a vazut-o si amandoi si-au continuat drumul ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Dupa ce automobilele au trecut, copila a ramas la pamant in timp ce bunica, alaturi de inca o femeie i-au venit in ajutor. Fetita a fost dusa de urgenta la spital. Medicii i-au linistit pe parinti, spunandu-le ca micuta a suferit doar cateva zgarieturi in zona capului.