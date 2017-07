O fetita de un an, din Statele Unite a murit dupa ce a fost lasata de mama sa intr-o masina aflata in soare. Unde a mers femeia timp de 6 ore - VIDEO

Politistii spun ca Dijanelle Fowler a ajuns la programarea de la coafor la ora 10.04, pe 15 iunie, si a lasat-o pe fiica sa, Skylar, in masina, cu instalatia de aer conditionat pornita.

Dar, in scrut timp dupa ce femeia a intrat in salonul de coafura, masina s-a oprit, iar bebelusul a fost lasat “sa se coaca” in masina incinsa, timp de 6 ore, fara ca mama ei sa verficie nici macar o singura data ce face, scrie dailymail.co.uk.

Inregistrarile de pe camera de supraveghere arata ca Dijanelle Fowler s-a intors la masina la ora 16.00, dar nu a sunat la politie, ci a rugat un barbat de la salon sa o ajute sa porneasca autoturismul. Politia crede ca in acel moment fetita de un an era decedata, motiv pentru care mama ei i-a acoperit cadavrul cu haine pe care le avea in automobil.

Intre orele 16.00 si 16.54, femeia i-a trimis SMS-uri nasului fetitei caruia i-a spus ca merge la medic din cauza unei dureri de cap, spune un detectiv. De asemena, mama a cautat pe internet informatii despre semnele convulsiilor. Politia crede ca Fowler a condus pana la Spitalul Universitar Emory, unde a sunat la numarul de urgenta 911 din parcare, in jurul orei 16.54, pentru a raporta o femeie inconstienta.

Politistii au ajuns la masina si au gasit-o pe Dijanelle Fowler care parea inconstienta si pe fetita ei, Skylar, decedata. In acel moment, un capitan de la Omucieri a crezut ca Fowler a suferit convulsii, timp in care fetita ei a murit, fiind blocata in masina.

Autopsia a dovedit ca fetita decedase cu mult inainte. Politistii au putut stabili firul evenimentelor dupa ce au urmarit imaginile de pe camerele de supraveghere si istoricul din telefonul femeii. La inceputul lunii iulie, politistii aveau suficiente dovezi pentru arestarea femeii, insa Dijanelle Fowler fugise din oras.

Acestia spun ca femeia trecuse prin Carolina de Sud, New Jersey si Florida, inainte de a se preda autoritatilor, luni.

Ea a fost acuzata de crima de gradul doi, cruzime de gradul doi la copii si ascunderea cadavrului si a fost incarcerata. Deoarece investigatorii cred ca femeia nu a intentionat sa-si ucida fetita, a fost acuzata de crima de gradul doi, nu de crima de gradul unu.