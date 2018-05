O furtuna care avea forta unui uragan a lovit regiunea Ural din Rusia si a lasat peste 40 de mii de locuinte fara curent electric. Rafelele de vant au doborat copaci - VIDEO

Pagube mari au fost inregistrate in numeroase regiuni, inclusiv Tiumeni si Kurgan. Acolo vantul puternic a luat pe sus pubele de gunoi, a rupt cabluri electrice si a smuls acoperisurile unor locuinte si scoli.

”E un uragan! Ridica totul in aer, distruge cabluri. Se apropie de noi.”

Peste 40 de oameni au fost raniti, iar mai multe masini au fost avariate. Sute de pompieri sunt mobilizati pentru a lichida consecintele.

”Salvatorii efectueaza lucrari pentru restabilirea alimentarii cu energie electrica, pentru curatarea drumurilor de copacii doborati de vantul puternic.”

Peste 40 de mii de locuinte au ramas fara curent electric. In Krasnoiarsk a plouat abundent, iar strazile au fost inundate. Meteorologii anunta ca si in urmatoarele zile vremea va fi rea in vestul Rusiei.