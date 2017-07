O furtuna cu grindina a facut prapad in Rusia. Acoperisurile a peste 200 de locuinte si scoli au fost avariate, iar numeroase familii au ramas fara lumina - VIDEO

Locuitorii din Kabardino-Balkaria au fost sfatuiti aseara sa nu iasa din case, si asta pentru ca a plouat cu grindina, care era cat un ou de prepelita. Presa rusa scrie ca gheata a cazut peste masini, acoperisuri, dar a distrus si culturi. Sute de salvatori au fost trimisi in cele mai afectate regiuni, unde copacii au cazut peste liniile de inalta tensiune, lasand fara lumina numeroase familii.

Autoritatile au anuntat ca victime nu sunt, in schimb pagubele materiale sunt semnificative. A plouat puternic si in alte regiuni ale Rusiei. In orasul Krasnoiarsk, de exemplu, o ploaie de cateva minute a oprit traficul pe strazi.





Precipitatiile abundente au creat probleme si in orasul Anapa, unde, intr-o noapte a plouat cat intr-o luna, spun meteorologii.