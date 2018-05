O furtuna extrem de violenta a maturat New York-ul si, in ansamblu, coasta de Est a SUA. Peste 600 de zboruri au fost anulate, iar un barbat si un copil de 11 ani au murit - VIDEO

O furtuna extrem de violenta a maturat New York-ul si, in ansamblu, coasta de Est a Statelor Unite. Peste 600 de zboruri au fost anulate, iar 500 de mii persoane au ramas fara curent electric. Un barbat si un copil de 11 ani au murit, in incidente separate, cand masinile in care se aflau au fost strivite de arbori smulsi din radacini.