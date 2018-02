O furtuna puternica a creat haos in Croatia. Ninsorile si vantul care s-au abatut asupra tarii au blocat sosele intregi, au provocat accidente si au inchis mai multe scoli - VIDEO

In centrul si nord-vestul tarii, zapada s-a asternut in straturi de aproape jumatate de metru. Autoritatile locale nu au facut fata, asa ca a fost antrenata armata pentru a curati strazile.

“Nu ne este greu, este de datoria noastra, ne place sa ajutam oamenii cum putem.”

Din cauza temperaturilor scazute, carosabilul s-a transformat in patinoar, asa ca accidentele au fost inevitabile. Soferii au fost avertizati sa nu circule fara lanturi si chiar sa-si amane calatoriile. Si circulatia trenurilor a fost data peste cap. Zeci de scoli au fost inchise din cauza troienelor.

Mladlen BOLF, DIRECTOR SCOALA: “Sunt multe portiuni acoperite de gheata in fata scolii. Noi suntem obligati sa avem grija ca tori elevii sa fie in siguranta, de aceea am decis sa inchidem scoala.”

Vremea rea si ninsorile se vor mentine si in urmatoarea saptamana.