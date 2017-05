O furtuna puternica a facut prapad in Rusia. Au fost scosi copaci din radacini si smulse zeci de acoperisuri. Cel putin 20 de oameni au ajuns la spital - VIDEO

"Totul s-a întâmplat rapid. Acum un minut nu a fost nimic. "

Cerul a fost acoperit de nori imensi doar in cateva minute, iar rafalele puternice de vant au maturat tot in cale. Speriati, oamenii s-au ascuns in case, iar unii au filmat din locuinte ce au putut.

"O furtună de o intensitate puternică. Copacii sunt scoşi din rădăcini."

Viiturile puternice au luat tot in cale. Zeci de acoperisuri au fost luate pe sus. Si zeci de piloni au fost doborati la pamant. Unii au cazut peste automobile, care au fost facute zob. Copaci au fost scosi din radacini, iar unii s-au prabusit peste oameni.

Cel putin o femeie a murit, iar alte cateva persoane au ajuns la spital. Pe drumuri, din cauza crengilor s-au format ambuteiaje kilometrice.

"Este furtună. Copacul a căzut în mijlocul drumului."

Salvatorii au fost mobilizati pentru a-i ajuta pe localnici. Meteorologii sustin ca vremea va fi mai frumoasa in urmatoarele zile.