O furtuna violenta in Timisoara, care nu a durat mai mult de jumatate de ora, a lasat in urma un bilant dezastruos: 5 persoane au murit si peste 20 au fost ranite - VIDEO

Oamenii au murit fiind loviti de copacii scosi din radacini ori de panourile publicitare luate pe sus de vant. Au fost smulse si acoperisuri, rupte cabluri electrice, iar zeci de masini au fost avariate sau chiar distruse. Meteorologii au emis din timp un cod portocaliu de furtuna, care a adus ploi si vant puternic. Peste 140 de pompierii au intervenit in judet. Autoritatile recomanda localnicilor sa stea in case pana cand vremea se va domoli si sa sa-si parcheze masinile sub copaci sau stalpi.