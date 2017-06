O greseala politica de proportii. De ce a vrut premierul Theresa May sa organizeze alegeri anticipate, crezand ca va castiga

Trecusera doar 2 ani de la ultimele alegeri din UK, castigate de predecesorul ei, David Cameron, si, conform legii, urmatoarele alegeri parlamentare urmau sa fie abia in 2020.

Ba mai mult decat atat, noteaza BBC News, dupa ce a fost intrebata daca este tentata sa fructifice capitalul politic pe care il avea la acea vreme in sondaje, may a raspuns clar: "Nu".

"Cred ca urmatoarele alegeri vor avea loc in 2020 ... Nu voi apela la alegeri anticipate", a spus ea jurnalistului BBC in septembrie 2016.

Insa totul s-a schimbat dupa Paste. In ziua cand englezii se intoarceau la munca dupa vacanta de sarbatorile pascale, Theresa May facea o declaratie surpriza de pe treptele de pe Downing Street, anuntand alegeri.

Motivul invocat de ea a fost acela ca dorea sa obtina mai multa legitimitate pentru negocierile Brexit, adica de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Oficial, aceste negocieri dintre UE si Marea britanie vor incepe la mijlocul lunii iunie, iar Theresa May sustine ca laburistii, nationalistii scotieni si liberal-democratii vor incerca sa puna bete in roate acestui proces, in Parlament.

"Daca nu organizam acum un scrutin electoral, jocul lor politic va continua, iar negocierile cu Uniunea Europeana vor ajunge intr-un stadiu foarte dificil in preajma urmatoarelor alegeri", a spus Theresa May.

Sincronizarea timpului a fost un element important in gandirea premierului britanic, noteaza BBC News. Daca ambele parti nu vor cadea de acord sa extinda negocierile Brexit, atunci Marea Britanie va iesi oficial din Uniunea Europeana pe 29 martie 2019.

Acest lucru ar fi insemnat ca guvernul britanic avea mai putin de 1 an la dispozitie, inainte de alegerile parlamentare, sa arate ca negocierile Brexit au fost puse in aplicare corespunzator.

Insa daca obtinea acum, in 2017, 5 ani de lucru (inaintea urmatoarelor alegeri parlamentare), Theresa May avea sanse mai mari sa obtina un rezultat mai bun in problema Brexit. Acest timp suplimentar ar fi ajutat-o, de exemplu, sa obtina acorduri economice avantajoase cu UE - un aspect foarte important pentru viitorul post Brexit al Marii Britanii.

Insa, desi obiectivul Brexit a fost cel declarat oficial de Theresa May, multi analisti politici din UK sunt de parere ca premierul britanic nu a putut rezista oportunitatii care era reflectata de sondajele de opinie, care aratau ca ea statea foarte bine in sondaje, la aproximativ 20 % distanta de laburisti.

Iar daca ea a luat in considerare aceste sondaje, atunci sigur s-a gandit ca putea castiga un nou mandat de premier, ajutata de o majoritate parlamentara puternica.

Insa liderul laburistilor Jeremy Corbyn a dat peste cap toate sondajele si predictiile politice, cu ajutorul - culmea - fostilor fani ai partidului UKIP.