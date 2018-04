O greva de amploare a paralizat traficul feroviar din Franta. Sindicalistii protesteaza impotriva reformelor noi anuntate de administratia presedintelui - VIDEO

Astazi doar unul din opt trenuri de mare viteza a efectuat curse, iar din rutele regionale, doar una din cinci au fost functionale. Prin urmare, traficul in Paris a fost grav afectat, transportul in comun fiind supraglomerate.

Conform unei aplicatii care monitorizeaza situatia traficului rutier, au fost inregistrate ambuteiaje pe o distanta de aproximativ 420 de kilometri in zona metropolitana. Din aceasta cauza o mare parte din calatori a intarziat astazi la munca.

“Este o catastrofa, trebuie de facut ceva, noi avem de suferit din aceasta cauza desi nu avem nici o vina.”

“Am oprit la fiecare statie de tren, nu este nici o cursa directa. Ma indrept spre munca si se pare ca trebuie sa ma grabesc.”

Serviciile internationale de transport sunt, de asemenea, afectate de greva. Rutele catre Spania, Elvetia si Italia au fost anulate astazi.

Amar CHAABI, SEF GARA LYON: “Ii rog pe calatori sa-si amane pe cat este posibil calatoriile.”

Actiunea are loc dupa ce presedintele Macron a anuntat ca vrea sa modifice statutul si varsta de pensionare a angajatilor din sectorul public. De exemplu, conductorii de tren, care in prezent ies la pensie la 52 de ani, sunt nemultumiti de intentia statului de a introduce competitie pentru obtinerea unui job in sistemul feroviar.

Mai mult, companiile primesc o libertate mai mare sa angajeze, sa concedieze, precum si sa stabileasca anumite conditii de lucru. Acesta este al 16-lea protest de acest gen in Franta din ultimile 6 luni.