O groapa uriasa aparuta din senin a creat multe probleme la Roma. Sapte masini au fost avariate - VIDEO

Stapanii acestor masini si-au pus mainile in cap cand si-au gasit automobilele avariate. Asfaltul a inceput sa se prabuseasca din senin, au povestit martorii.

Sapte vehicule s-au prabusit in gol. Norocul a facut ca in acel moment nicio persoana sa nu fie in interior. Doua blocuri situate chiar pe marginea craterului au fost evacuate, in jur de 60 de oameni, fiind dusi in adaposturi temporare.

”O sa investigam si o sa aflam cine sunt responsabili de ce s-a intamplat, pentru ca, evident, vinovatii trebuie sa fie trasi la raspundere. A fost intiata o ancheta pentru a intelege si a stabili cum s-a intamplat totul.”

Luna trecuta, in locul unde a aparut acum craterul adanc de zece metri au fost efectuate lucrari de reparatie a apeductului.