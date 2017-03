O incaierare care s-a lasat cu raniti a avut loc in fata ambsadaei Turciei de la Bruxelles. Sustinatorii lui Recep Erdogan s-au luat la bataie cu cei din opozitie - VIDEO

Mai multi barbati au fost filmati in timp ce stateau la pamant, fiind raniti in urma incaierarii. Bataia a inceput chiar in fata Ambasadei Turciei la Bruxelles unde s-au adunat simpatizantii lui Recep Erdogan. In momentul in care la fata locului a venit un grup de oameni care nu-l sustin pe liderul de la Ancara, cele doua tabere s-au luat la pumni.

Politia belgiana a fost mobilizata, iar oamenii legii au fost nevoiti sa intervina cu tunuri de apa. Imediat, la fata locului au ajuns si mai multe ambulante, care au transportat persoanele ranite la spital. Unii manifestanti au ramas pana tarziu in fata Ambasadei si au scandat lozinci.

Ciocnirile au inceput din cauza neintelegerilor dintre cele 2 grupuri, privind referendumul, din 16 aprilie, care prevede o reforma constitutionala, ce i-ar oferi lui Recep Erdogan mai multe prerogative.