O intalnire cu regina Elisabeta a II-a a fost coplesitoare pentru un baiat de noua ani. Cand a fost prezentat suveranei, pustiul s-a rusinat si a zbughit-o spre iesire - VIDEO

“Este fiul nostru Nathan. E o plecaciune speciala. La revedere!”

Regina venise in vizita la cea mai veche fundatie pentru copii din Marea Britanie, aflata sub patronajul coroanei din 1739. Daca baiatul a fost coplesit de emotii, alti copii au fost mai curajosi. Un pusti i-a daruit o carte, iar o fetita a ajutat-o pe regina sa puna globulete in bradul de Craciun.