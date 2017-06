O irlandeza care se folosea de o identitate falsa pentru a comite atacuri teroriste a fost arestata. Ce mod de operare avea

Investigatia derulata de politia din Irlanda de Nord, impreuna cu ofiterii FBI, a scos la iveala faptul ca tanara, de origine irlandeza, Christine Connor a furat identitatea unui model suedez.

Folosindu-se de numele fotomodelului si ascunzandu-se in spatele fotografiei ei, tanara cerea ajutorul oamenilor pe diferite retele de socializare. In urma anchetei, politistii au descoperit faptul ca cei doi barbati care i-au fost complici, un britanic si un american, s-au sinucis.

In varsta de 31 de ani, Christine s-a imprietenit cu Stuart Downes in mediul online. Sub o identitate falsa i-a cerut acestuia sa-i faca rost de explozibil, dupa care sa il expedieze.

Anchetatorii sustin ca tanara s-a folosit de materialele explozive in doua atacuri indreptate impotriva politistilor. Pentru a-si duce la indeplinire planul, tanara a sunat de numai putin de 999 de ori la numarul de urgenta pentru a se asigura ca echipajele de politie vor fi trimise in zona. Intr-unul dintre apeluri, femeia sustine a ca a fost victima unei violente domestice. Din fericire, nimeni nu a suferit rani grave in urma atacului, desi una dintre bombele sale a explodat la picioarele unui politist.

In urma investigatiei, Stuart Downes a fost arestat sub acuzatia de crima, posesie de explozibil si producerea de explozie cu scopul de-a pune in pericol vietile oamenilor.

Surse ale politiei sustin ca el a jucat "un rol cheie" in atacuri, iar anchetatorii i-au inregistrat conversatiile telefonice, surprinzand momentul in care barbatul testa amestecul de explozibil.

Stuart si-a luat viata inainte de-a fi judecat, in luna iunie 2016.

Americanul Zachary Gevelinger a fost arestat si interogat dupa ce a vizitat-o pe Connor in inchisoara Hydebank, in timp ce ea era in arest preventiv in luna iulie 2013. Politistii au descoperit corespondenta dintre cei doi si mai multe cecuri bancare. Agentii FBI au confirmat legaturile dintre cei doi, fapt pentru care acum o luna barbatul si-a luat viata.

Dupa luni de planificari minutioase, Connor a sarvarsit primul atac. Se intampla pe 16 mai 2013, atunci cand a atacat mai multi ofiteri de politie in Nordul Belfast. Inainte de atac, femeia i-a sunat si le-a spus ca o tanara se afla in pericol in propria-i casa. Politistii s-au deplasat la fata locului, iar atunci au fost atacati cu doua bombe. Din fericire, ofiterii nu au fost raniti, insa dispozitivul exploziv a fost purtat 35 de metri, ajungand in casele din apropierea zonei.

Ofiterii o catalogheaza ca fiind: "o femeie periculoasa care ii exploateaza pe ceilalti pentru a-si sustine ideologiile bolnave".

In ceea cei priveste pe colaboratorii ei, anchetatorii sustin ca acestia au dus o viata nevinovata, pana s-o cunoasca pe ea. "Niciunul dintre acesti barbati, care si-au pierdut viata, nu aveau legaturi anterioare cu terorismul domestic sau international."

"Inselatoria ei nu cunostea limite si implica folosirea unui nume fictiv si a unei fotografii de profil, care nu-i semana, atunci cand comunica online cu Stuart Downes pentru a planifica acest atac bolnav asupra ofiterilor care isi exercitau meseria, in vederea asigurarii protectiei comunitatii", a declarat o sursa a politiei.

Pentru faptele sale, Connor a fost inchis marti, dupa ce a pledat vinovat in fata Curtii din Belfast pentru o serie de infractiuni de terorism, inclusiv tentativa de a ucide un ofiter de politie.