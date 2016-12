O jurnalista din Bahrain a fost impuscata in cap, in fata fiului ei de 6 ani. Criminalul ar fi membru al familiei regale - FOTO

Eman Salehi, in varsta de 28 de ani, lucra ca jurnalist sportiv pentru televiziunea de stat din Bahrain. Insa, pe 23 decembrie, frumoasa jurnalista a fost impuscata in strada de catre un membru al familiei regale din Bahrain, scrie Daily Mail.

In timpul noptii de 23 decembrie, masina in care se afla aceasta si fiul ei in varsta de 6 ani, a fost oprita, in orasul Riffa, apoi un barbat inarmat a impuscat-o in cap, iar la scurt timp s-a predat singur in fata politiei.

Crima a starnit controverse si reactii puternice in Bahrain, iar din primele informatii, responsabil ar fi un membru al familie regale din Bahrain, care era si militar, conform Daily Mail.

"Daca spui ca este implicat un militar, atunci spui ca este implicata familia regala" a spus Yousif Almuhafdah, reprezentant al Centrului pentru Drepturile Omului din Bahrain. "Nimeni nu vrea sa mentioneze asta" a mai adaugat acesta.

Barbatul care a ucis-o pe Salehi are in jur de 30 de ani si este in custodia politiei. Mai multi activisti si reprezentanti ai presei locale l-au identificat pe criminal ca facand parte din familia regala Al Khalifa, insa informatia nu a putut fi confirmata oficiala pana in prezent.

O ancheta se afla in desfasurare pentru a stabili cu exactitate cine este criminalul si care au fost motivele din spatele deciziei sale socante. Insa, activistii se tem ca nu cumva ancheta sa fie musamalizata din cauza faptului ca este implicat un membru al familie regale din insula.