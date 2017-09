O jurnalista din Rusia, care urma sa-l intervieveze pe Dodon, retinuta pe aeroportul din Chisinau. Ar fi ascuns scopul vizitei sale. Ce a spus Dodon - VIDEO

Jurnalista de la publicatia rusa Komsomolskaia Pravda, Daria Aslamova a ajuns aseara pe aeroportul din Chisinau, insa mai departe nu a putut pleca. Ea sustine ca a fost oprita de politistii de frontiera, care i-au spus ca nu poate intra in tara, fara a-i explica motivul.

Intr-o inregistrare audio pentru publicatia unde lucreaza, Aslamova spune ca, dupa ce a refuzat sa se miste din loc, politistii ar fi luat-o cu forta.

Daria ASLAMOVA, JURNALISTĂ DIN RUSIA: ”Cei patru barbati cu automate m-au luat de maini si de picioare si m-au dus prin tot aeroportul. Toti oamenii se uitau la noi. Apoi m-au luat ca pe un sac si m-au dus in avion.”

Jurnalista a urcat in avionul care a dus-o la Bucuresti, iar de acolo urma sa ajunga in Rusia. Contactat de ProTv, serviciul de presa al Politiei de Frontiera ne-a spus ca Daria Aslamova nu a fost lasata sa intre in tara pentru ca din start a ascuns scopul real al vizitei sale, incalcand astfel legea. Initial ea a spus ca a venit in Moldova ca turist, apoi insa a declarat ca are programat un interviu cu Igor Dodon.

Presedintele a sarit in apararea jurnalistei ruse. Intr-o publicatie pe Facebook, Dodon a scris ca va investiga aceasta situatie, iar interviul va avea loc oricum. Daria Aslamova este o jurnalista cunoscuta in Rusia.

Ea a reflectat pe larg evenimentele din 2014 de la Kiev, apoi a scris despre victoria rusilor, dupa anexarea Crimeei, iar intr-o discutie cu Serghei Lavrov, i-a reprosat acestuia ca autoritatile de la Moscova nu recunosc independenta Donbasului. In publicatiile sale, jurnalista i-a criticat pe unii lideri straini. Despre presedintele Frantei, de exemplu, a scris ca ar fi homosexual si ca a invins alegerile datorita electoratului cu aceasta orientare sexuala.

In luna iulie, un grup de artisti rusi, care urma sa participe la ceremoniile organizate la 25 de ani de la inceperea operatiunii ruse de mentinere a pacii de pe Nistru, a fost oprit pe aeroportul din Chisinau si intors inapoi in Rusia.