O lume intreaga asteapta cu respiratia intretaiata reactia Statelor Unite la presupusul atac chimic din Siria. Trump a anuntat ca rachete inteligente ar putea zbura in curand spre Siria, iar Rusia a avertizat ca le va dobora - VIDEO

In Siria, regimul Al Assad este in alerta si se asteapta la riposte aeriene din partea americanilor si a aliatilor acestora. Presedintele Donald Trump si-a amanat primul turneu in America de Sud pentru a coordona raspunsul la atacul de duminica.

Pe twitter, Trump a sugerat astazi Rusiei sa se pregateasca, asa cum rachetele care ar putea zbura in Siria sunt mai noi si mai inteligente. Mai mult, presedintele SUA i-a sfatuit pe rusi sa nu faca prietenie cu un animal care isi omoara propriul popor. Ieri, Washingtonul a avertizat ca nu exclude nicio optiune.

Doanld TRUMP, PRESEDINTE SUA: “A fost un atac oribil, terifiant. Asa imagini nu vezi in fiecare zi. Studiem foarte atent aceasta situatie. Ne intalnim cu armata noastra si cu celelalte parti, iar in urmatoare 24, 48 de ore vor fi luate cateva decizii majore.”

De cealalta parte, Rusia a anuntat astazi ca va dobori orice racheta a americanilor lansata spre Siria. In timp ce lideri din diferite tari sunt ingrijorati de situatia din Siria, jurnalistii de la televiziunile de stat din Rusia iau in calcul un eventual conflict armat. Acestia au realizat un reportaj despre ce produse alimentare trebuie cumparate si depozitate in caz de razboi.

“-Daca cineva, totusi, s-a panicat si vrea sa-si cheltuie toti banii pentru provizii, atunci va vom spune cum sa nu cheltuiti banii aiurea.-Nu toate produsele alimentare trebuie luate. Daca e sa vorbim de cereale, cel mai bine se pastreaza orezul, pana la 8 ani. O varianta buna este si ovazul, care se pastreaza de la 3 la 7 ani, nu si hrisca. Aceasta tine doar un an.”

Eurocontrol, organizatia europeana pentru securitate in navigatia aeriana, a emis ieri o alerta destinata companiilor pentru estul Mediteranei, din cauza unor posibile atacuri cu racheta asupra Siriei in urmatoarele 72 de ore. Regimul Bashar al-Assad a criticat amenintarile lansate de SUA, catalogandu-le drept nesabuite si precizand ca acestea pun in pericol pacea internationala. Mai mult, Damascul a acuzat Washingtonul ca se foloseste de atacul chimic pentru a avea un pretext de a ataca Siria. Tensiunile in legatura cu aceasta tara au crescut si mai mult, dupa ce ieri rusii au respins rezolutia pentru pornirea unei investigatii in acest sens. Aceasta a fost propusa de Statele Unite, iar respingerea ei era previzibila, intrucat Rusia are drept de veto si sustine regimul lui Bashar al-Assad. Moscova sustine ca atacul chimic nu s-ar fi produs, iar totul ar fi o inscenare.

Vasili NEBENZIA, AMBASADORUL RUSIEI LA ONU: “Voi nu aveti nevoie de aceasta investigatie si nu vreti sa auziti nimic altceva. Nu vreti sa auziti ca la Douma nu au fost gasite urme ca acolo s-ar fi produs un atac chimic. Cerem ca partea americana sa se gandeasca bine si sa refuze acest proiect. Rusia nu il poate sustine.”

Inaintea votului, Nikki Haley, ambasadoarea Statelor Unite la ONU, a declarat ca rezolutia este minimul absolut pe care Consiliul il poate face ca raspuns la atacul din Siria.

Nikki HALEY, AMBASADOAREA SUA LA ONU: “Statele Unite sunt determinate sa identifice monstrul care a folosit arme chimice asupra oamenilor din Siria. Nu mai apelam la constiinta lor, am ajuns la un moment in care lumea trebuie sa vada justitia infaptuita.”

Cel putin 70 de persoane au murit, duminica, in urma unui presupus atac cu arme chimice in orasul sirian Douma, ultima reduta a rebelilor din regiunea Ghuta de Est. Apararea Civila Siriana a difuzat imagini sfasietoare in care se vad copii si adulti sufocandu-se. Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat, astazi, ca aproximativ 500 de oameni au prezentat simptome specifice expunerii la substante neurotoxice sau clor.