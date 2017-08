O macara folosita altadata la descarcatul carbunelui in portul Copenhaga a fost transformata intr-un minihotel de lux exclusivist. Vezi cum arata - VIDEO

Acum zece ani, aceasta macara era folosita la descarcarea carbunelui in portul din Copenhaga. Intre timp s-a transformat intr-un minihotel.

Simon VINZENT, ARHITECT: ”Am găsit-o ruginită şi scoasă din folosinţă şi am vrut să-i dăm o viaţă nouă. Arată ca macaraua originală, dar am refăcut complet interiorul.”

La primul nivel se afla o sala de sedinte cu pereti de sticla, in care incap 20 de persoane. La al doilea etaj este dormitorul de lux, pentru doua persoane.

”Dacă doriţi ceva de băut, avem aici o mică bucătărie. Este cafea, ceai, un minibar cu şampanie, apă şi bere.”

Fosta cabina a macaralei a fost transformata in terasa de unde se poate privi apusul. Hotelul are si un spa, cu doua cazi, sauna si dusuri. Cei care il administreaza, spun ca hotelul ofera ceva in plus fata de cele obisnuite.

Simon VINZENT, ARHITECT: ”Eşti singur aici. E linişte, poţi intra în cadă şi privi marea, poţi să te detaşezi de toate. Cred că asta este ceva ce multă lume caută în ziua de azi.”

O noapte la acest hotel costa 2500 de euro. Pretul include transportul de la aeroport, micul dejun, tratament spa, inchirierea unei biciclete si a unei masini electrice.