O mama cu 4 copii din Marea Britanie s-a sinucis dupa ce a fost acuzata pe nedrept ca a intretinut relatii sexuale cu un minor

Potrivit The Telegraph, Sheila Griffin, in varsta de 36 de ani, a fost achitata pana la urma in procesul care a durat 2 ani, insa in acest timp copiii sai s-au mutat cu tatal lor, astfel ca femeia a trebuit sa lupte ca sa se vada cu ei.

Mai mult decat atat, Sheila se lupta cu depresia de multi ani si avusese deja 4 incercari de suicid. Ea a fost gasita moarta in pat de bunica sa, dupa ce a luat o supradoza de medicamente.

Femeia ceruse ajutor in rezolvarea problemelor sale mentale, care se accentuasera dupa acuzatiile false si dupa pierderea custodiei copiilor. Inainte de a muri, in octombrie 2016, ea s-a plans de faptul ca a fost parasita de sistem si s-a internat intr-un spital de psihiatrie, spunand ca are nevoie sa fie "ajutata sa se confrunte cu demonii sai, cu care nu putea sa lupte de una singura".

Insa la 10 zile dupa externarea ei din spital, timp in care a incercat sa isi viziteze copiii in Edinburgh, s-a sinucis.

Sheila Griffin, despre care oamenii spun ca era "o mama buna si o persoana draguta", s-a despartit de sotul ei cu care era impreuna de 18 ani, dupa ce a fost acuzata de relatii sexuale cu un minor in 2012. Pana la urma a fost declarata nevinovata, in 2014.

"Desi a fost declarata nevinovata, ea nu a putut sa vorbeasca despre asta niciodata. De asemenea, a avut efecte asupra familiei sale, pentru ca Chris a obtinut custodia temporara a copiilor. Chris a obtinut aceasta custodie pentru ca acesti copii trebuiau sa fie cu el si nu era vina Sheilei.

Drept rezultat, Sheila a inceput sa bea alcool tot mai mult si sa ia calmante. Dupa asta, Sheila a inceput sa aiba probleme sa mentina contactul cu copiii sai." a povestit bunica sa, Sheila Noakes.