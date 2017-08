O persoana a murit dupa ce o masina a intrat in doua statii de autobuz, la Marsilia. Soferul, retinut: ar avea probleme psihice. Intre timp, principalul suspect de la Barcelona este cautat in mai multe tari din UE - VIDEO

O masina a intrat in aceasta dimineata in doua statii de autobuz, la Marsilia, si a ucis o persoana. Politia a reusit sa retina soferul care conducea vehiculul si presupune ca el ar avea probleme psihice. Intre timp, ancheta privind atentatele din Barcelona continua, iar principalul suspect, soferul dubitei care a intrat in multime, este cautat in mai multe tari europene. Anchetatorii cred ca acesta ar fi putut fugi din Spania. In presa au aparut primele imagini cu teroristul, imediat dupa atac.