O masina a izbit mai multi pietoni, in Melbourne: 19 raniti. Ofiter: „Incident teorist”

UPDATE 09:30: 19 persoane au suferit răni, după ce au fost lovite de o maşină de teren, în Melbourne, scrie The Age. Până în prezent, nu se cunoaşte exact numărul real al persoanelor care şi-au pierdut viaţa.

De asemenea, aceeaşi sursă precizează că poliţiştii au arestat un al doilea bărbat.

Un ofiţer aflat la faţa locului ar fi descris incidentul ca fiind un incident terorist, însă acest detaliu nu a fost confimat de autorităţi.

În urma incidentului, ofiţerii nu au adoptat măsurile care se impun în cazul unui atac terorist, iar sirenele de avertizare a poluţiei nu au fost activate

Ofiţierii de poliţie au confirmat că maşina nu circula cu viteză în momentul în care a lovit pietonii.

Din primele informaţii furnizate de ABC, şoferul unei maşini de teren a intrat cu maşina într-un grup de pietoni.

Echipele de urgenţă sosite la faţa locului au acordat îngrijiri medicale. 12 persoane au fost primit ajutorul paramedicilor la faţa locului, iar alte 2 persoane au fost transportate la spital. Printre victime se numără şi un preşcolar, care a fost transportat în stare gravă la spital, scrie The Age.

Accidentul s-a produs la intersecţia dintre Elizabeth Street şi Finders Street, una dintre cele mai aglomerate zone.

Poliţia le cere martorilor să evite zona şi să-i anunţe dacă au informaţii despre incident.

În plus, ofiţerii au scris pe Twitter că şoferul a fost arestat, precizând că există date care să incidice un atac terorist.

Police are currently attending an incident on Flinders Street between Elizabeth and Swanston streets where a vehicle has collided with a number of pedestrians. Police have arrested the driver of the car. Extent of injuries are not known at this stage. (1/2)