O masina a intrat in trecatori, in Times Square din New York: un om a murit si 20 sunt raniti. Soferul a fost arestat - LIVE VIDEO

Imagini LIVE de la locul incidentului:

UPDATE 19:40 Postul WCBS-TV l-a identificat pe sofer drept un barbat de 26 de ani care locuieste in Bronx. Politia ii verifica acum alcoolemia, privilegiind ipoteza unui accident rutier.

UPDATE 19:35 Politia din New York a declarat ca incidentul nu are nicio legatura cu terorismul. Un trecator sustine insa ca masina pare sa fi intrat intentionat in oameni.

UPDATE 19:30 Autoritatile au confirmat ca o persoana a murit.

UPDATE 19:25 Soferul a fost arestat, potrivit New York Daily News..





Ce putin 30 de oameni au fost raniti dupa ce vehiculul a intrat in pietonii aflati pe trotuar in zona Times Square. Potrivit unui martor, una dintre victime a murit. Toate cladirile din zona au fost inchise, iar zona a fost impanzita de numeroase forte de ordine. Martorii povestesc, ca intreaga zona este curinsa de haos.

Deocamdata , autoritatile nu confirma si nici nu infirma ipoteza unui atentat terorist. Insa scenariul aminteste de atacul din martie de la Londra , cand un individ a intrat cu masina in trecatorii din zona podului Westminster. Atunci, 5 oameni, printre care si o romanca, si-au pierdut viata.

Martorii oculari spun ca este posibil ca autoturismul pur si simplu sa fi ratat curba.

Martorii oculari spun ca este posibil ca autoturismul pur si simplu sa fi ratat curba.

Vom reveni cu detalii.