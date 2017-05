O masina a intrat in trecatori, in Times Square din New York. Soferul, depistat pozitiv, a spus politistilor ca a auzit voci - GALERIE FOTO

Soferul a incercat sa fuga, dar a fost arestat rapid de politisti. E vorba de un tanar depistat pozitiv pentru un drog sintetic. Individul le-ar fi spus politistilor ca Dumnezeu l-ar fi pus sa-si conduca masina spre trecatori.

Din informatiile de pana acum, incidentul nu e de natura terorista, a declarat primarul New Yorkului, care a decis oricum sa sporeasca masurile de securitate in zonele aglomerate ale metropolei.

Dupa ce a facut un viraj brusc, soferul a intrat cu viteza pe contrasens, in Times Square. A ajuns pe trotuarul aglomerat si a mers asa mai multi metri, lovindu-i pe oamenii care ii ieseau in fata.

Masina s-a oprit apoi pe doua roti cand a intrat in stalpii de pe marginea soselei. Urmeaza scene haotice cu raniti intinsi pe trotuar, implorand ajutor, si martori socati care incearca sa ii ajute sau fug speriati. In urma impactului, autoturismul a luat foc, sporind panica.

Martor: "Eu am traversat strada, pentru ca era foarte aglomerat. 30 de secunde mai tarziu, m-am uitat in spate si pe acel trotuar am vazut cum o masina intra in oameni."

Martor; "Tot lovea oameni. Nu se oprea."

Martor: "Am auzit o bubuitura mare, am vazut oameni fugind, ne-am dus pana la colt si am vazut oameni zacand pe trotuar."

Martorii spun ca soferul parea sa isi conduca masina intentionat inspre multimea de pe trotuar.

Martor: "Cred ca mergea cu peste 50 de km pe ora. Stiti cum e traficul aici. E foarte aglomerat. Sa lovesti oameni si sa ajungi intr-o asemenea pozitie, in mod clar trebuie sa depasesti viteza legala."

Mai multe ambulante, forte speciale si echipaje ale politiei din New York au ajuns rapid la fata locului. Zona a fost inchisa, iar cei din cladirile invecinate au primit indrumari sa ramana inauntru.

Soferul a reusit sa iasa din autoturism si a incercat sa fuga. Pana la sosirea politistilor a fost imobilizat insa de cativa martori.

Potrivit politiei, e vorba de un tanar de 26 de ani, identificat drept Richard Roja, originar din Bronx. Rioja a activat in cadrul marinei americane si a fost arestat in trecut pentru ca a condus sub influenta alcoolului.

Potrivit presei, individul le-a povestit ca - in momentul accidentului - auzea voci si ca era convins ca o sa moara. Recent, fusese incatusat pentru ca si-a amenintat notarul cu un cutit, acuzandu-l ca i-a furat identitatea.

Pe de alta parte, la scurt timp dupa incidentul din Times Square, un altul a mobilizat forte ale politiei in Staten Island. Potrivit jurnalistilor americani, un barbat ar fi intrat cu masina intr-un grup de oameni, ranindu-i pe cativa dintre ei.